Советы:

1. Вы можете заменять utm-метки на свои чтобы не ломать старую логику, для аналитики важен только параметр &utmstat=... . Но если потребности в специальной логике нет, то копируйте все без изменений.

2. Обратите внимание, что подстановку макросов делает рекламная площадка, например Яндекс или Google, а не UTMSTAT. Поэтому если макросы не подставились, ищите проблему в настройках рекламной кампании.

3. Как добавить метки в рекламную кампанию? Это уже вам виднее, задача - чтобы клиент перешел по ссылке с метками. Можете указывать ссылку в объявлениях, шаблонах отслеживания, но это вопрос больше по настройке кампаний, смотрите справку рекламного сервиса.

4. Про важность utm-меток, читайте в нашей статье на VC.RU.